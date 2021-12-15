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Похитившая 23 млн рублей кассир из Ачинска уверяет, что отдала деньги шантажистам

Главная Общество
Красноярск
14:19 15 Декабря 2021
общество, красноярск, происшествия, ачинск
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Кассир из Ачинска, которая подозревается в хищении 23 млн рублей из отделения "Альфа-Банка" в Ачинске, утверждает, что все деньги она отдала шантажистам.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали о том, что 30-летняя Анна Григорьева похитила из офиса "Альфа-банка" в Ачинске 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро, после чего исчезла. 8 декабря краевая полиция опубликовала ориентировку на пропавшую женщину, а накануне, 14 декабря, Григорьева сама явилась в правоохранительные органы.

Сегодня телеграм-канал "Ачинский Набат" сообщил о том, что денег у подозреваемой нет.

"Анна Григорьева - кассир Альфа-Банка, которая вчера сдалась полиции, пришла без денег! Их у нее нет‍. Как она объясняет следователям, отдала все 23 млн рублей неизвестным людям, которые её шантажировали. Описать она их не может. Аня находится сейчас в ИВС и ждет меру пресечения", - говорится в публикации.

Эту информацию подтверждает и ИА "Запад24", ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах. Впрочем, официального подтверждения этой публикации нет. К МВД поясняют, что в отношении подозреваемой сейчас проводятся следственные действия и обо всех результатах общественности сообщат позже. 

Сегодня Анне Григорьевой суд должен будет избрать меру пресечения на время следствия.

Фото: скриншот с видеозаписи ГУ МВД по Красноярскому краю

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