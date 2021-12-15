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В Красноярске среди дошколят выбрали Морозика

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Красноярск
14:05 15 Декабря 2021
красноярск, дед, мороз
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске выбрали маленького помощника для Деда Мороза. Конкурс «Академия Морозиков» проводится среди дошколят каждый год. Именно с него начинаются новогодние события в краевой столице.

ДК им. 1 Мая собрал 10 мальчиков со всех районов города. Чтобы стать помощником зимнего волшебника, нужно было показать свой артистизм и умение работать с публикой. Все они прошли отборочный онлайн-тур и теперь станут частью театральной программы большого гала-концерта.

«Большое спасибо родителям и воспитателям участников, которые серьёзно относятся к этому творческому соревнованию и помогают юным талантам делать первые шаги на сцене», – рассказала председатель жюри конкурса Светлана Самохина.

Победителями стали Евгений Лазуто, Кирилл Ятмасов и Андрей Прокудин. Всем финалистам конкурса подарили сладкие подарки и игрушки.

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