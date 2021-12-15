Группа полицейских из Красноярска брала взятки у пьяных водителей

В Красноярске судят группу полицейских, бравших взятки у пьяных водителей. Глава группы сотрудничал со следствием. Его обвиняют в семи эпизодах.

Так, с января по ноябрь 2019 года, пятеро полицейских предлагали за сумму 50 до 80 тысяч рублей уйти от ответственности за пьяную езду, сообщают в краевом СК.

Работала схема следующим образом: один из участников группы передавал данные о нетрезвых водителях организатору, а тот, в свою очередь, остальным участникам. Водителя останавливали, а деньги делили между всеми подсудимыми.

Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ. Каждому из преступников предъявили обвинение в зависимости от роли в преступной деятельности.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков