В Красноярском крае разрабатывают программу для выявления фальшивых QR-кодов

В Красноярском крае разрабатывают программу для выявления поддельных QR-кодов. Об этом рассказал сегодня начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий в ходе совместной пресс-конференции с прокурором Красноярского края Романом Тютюником и и.о. руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии Александром Зюбановым.

«Мы проводим работу по разработке программы для проверки QR-кодов прививочных сертификатов и ПЦР-тестов, чтобы определить, какие граждане воспользовались поставили прививку для их получения, а какие – нет», – рассказал Александр Речицкий.

Разработку ведомство ведёт совместно с министерством цифрового развития края. Программа позволит определить настоящий QR-код или нет, и в дальнейшем оштрафовать нарушителя.

Напомним, накануне депутаты Законодательного собрания края обсуждали закон коронавирусных ограничениях, которые должны стать едиными для всех регионов страны.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид