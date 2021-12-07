В Ачинске на дороге сбили женщину

6 декабря вечером на пр. Лапенкова 27-летний водитель на Volkswagen Passat наехал на 52-летнию жительницу Ачинска. Женщина переходила дорогу вне зоны действия пешеходного перехода, при этом до «зебры» оставалось около 70 метров, сообщается на сайте МО МВД России “Ачинский”. Пешехода с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлёкшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

На водителя составлены протоколы за невыполнение обязанностей, предусмотренных правилами дорожного движения, в связи с ДТП (не выставление знака аварийной остановки) и составлен протокол по ст.12.5 КоАП РФ.

В отношении пешехода вынесено определение о возбуждении дела об административном нарушении и проведения административного расследования по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ.

Фото: vk.com/gibdd24