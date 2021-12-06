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За год в Красноярском крае изъяли 300 килограммов наркотиков

Главная Общество
Красноярск
20:30 6 Декабря 2021
красноярск, наркотики
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За год в Красноярском крае изъяли 300 килограммов наркотиков. На «чёрном рынке» такое количество запрещённых веществ можно продать за 750 млн рублей, рассказали представители Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Красноярскому краю в ходе пресс-конференции.

Самым распространённым видом наркотиков стали синтетические. Полицейские нашли и закрыли три лаборатории, где было налажено производство "синтетики" и изъяли из незаконного оборота более 90 кг наркотиков. Кроме того, в 2021 году уничтожили 160 кг. марихуаны и 18 кг. героина. Как отметили на пресс-конференции, 48% преступлений совершались с использованием интернета. 

Для сбора доказательств следователи взаимодействуют с финансовыми организациями и операторами сотовой связи. Существует и специальный отдел, отслеживающий ссылки на ресурсы по продаже запрещённых веществ. 

«На текущий момент в Красноярском крае зарегистрировано практически 4 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Всего раскрыто почти 2 тысячи наркопреступлений, в том числе 534 факта сбыта наркотиков», – говорится в сообщении.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

 
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