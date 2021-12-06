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В Красноярском крае от коронавируса умерли ещё 33 человека

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Красноярск
17:53 6 Декабря 2021
заболевание, в красноярском крае, красноярск, общество
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За сутки от коронавируса погибли 33 человека. Всего же с начала пандемии — 7 691.

Подтверждённых диагнозов на 6 декабря — 713. С начала пандемии — 157 038. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 140 626 человек (+ 749 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 54 611 жителей Красноярского края (+ 4 102 за сутки), сняты с медицинского учёта 4 355 человек.

4 380 289 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 9 582 за последние сутки).

Жителей Красноярского края просят отказаться от новогодних застолий в ресторанах из-за роста заболевших коронавирусом. Резкий скачок заболеваемости зарегистрировали с 29 ноября по 5 декабря.

Если сравнивать 2 последние недели с предыдущими, то количество заболевших среди людей старше 65 лет оказалось больше на 44,8 %, в возрастной группе 50-64 года –  на 20,2 %, школьников от 7 до 14 лет – на 17,0 %, 30-49 лет – на 11,0 %.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев 

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