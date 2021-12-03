Генеральный директор «VK» Борис Добродеев покидает свой пост

Генеральный директор «VK» Борис Добродеев покинул свой пост. Его место займёт сын первого заместителя главы администрации президента Владимир Кириенко. Сейчас он входит в топ-менеджмент компании «Ростелеком», где занимает пост первого вице-президента, сообщает РБК.

После ухода с поста, Добродеев планирует и дальше работать вместе с холдингом, занимаясь цифровыми активами, включая AliExpress. Кроме этого, он хочет запустить глобальный венчурный фонд.

«Это было увлекательное путешествие, которое продлилось 8 лет: символично, что оно начиналось с поста заместителя директора во ВКонтакте, а заканчивается во главе огромной компании VK. В ближайшее время я сосредоточусь на том, чтобы плавно передать дела и сделать переходный период максимально гладким для акционеров, спокойным для команды и незаметным для пользователей»,– приводит пресс-служба компании слова Бориса Добродеева.

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