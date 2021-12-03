Минтранс РФ отказался от проверки QR-кодов при покупке авиабилетов

Министерство транспорта РФ отказалось от использования QR-кодов при покупке билетов на авиарейсы, сообщают "Ведомости".

Как пишет газета, сертификаты о вакцинации понадобятся во время регистрации на рейс. Если во время покупки билета выяснится, что у пассажира нет QR-кода, зарегистрированного на портале госуслуг, то авиакомпания напомнит, о необходимости его получить.

Если сертификат не появится до регистрации, авиаперевозчик расторгнет договор и вернёт полную стоимость билета в течение 30 дней. О том, каким образом будут проверять сертификаты на госуслугах не сообщается.

Как пояснил один из источников «Ведомостей», в Минтрансе считают, что пассажиры должны иметь право покупать билеты без ограничений. Авиаперевозчикам же обещают компенсировать финансовые потери от возможного снижения трафика после введения системы QR-кодов.