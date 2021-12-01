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В Красноярске вандалы изуродовали лифты пешеходного виадука на «Космосе»

Главная Общество
Красноярск
18:10 1 Декабря 2021
красноярск, вандализм
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске вандалы изуродовали лифты пешеходного виадука на «Космосе». как рассказали в мэрии, неизвестные изрисовали кабины, повредили конструкцию и оставили кучи мусора в шахте лифта. Исправить всё это планируется до конца недели.

На месте работают сотрудники «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства». Они уже отмыли рисунки и убрали мусор, а также закрыли подсобные помещения.

В Железнодорожном районе два пешеходных перехода оборудованы лифтами. Один в районе «Космоса», второй на улице Красномосковской.

В администрации района просят горожан следить за порядком и сообщать о любых нарушениях в личные сообщения в инстаграм-аккаунт района или в группу во ВКонтакте.

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