В Красноярске вандалы изуродовали лифты пешеходного виадука на «Космосе». как рассказали в мэрии, неизвестные изрисовали кабины, повредили конструкцию и оставили кучи мусора в шахте лифта. Исправить всё это планируется до конца недели.

На месте работают сотрудники «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства». Они уже отмыли рисунки и убрали мусор, а также закрыли подсобные помещения.

В Железнодорожном районе два пешеходных перехода оборудованы лифтами. Один в районе «Космоса», второй на улице Красномосковской.

В администрации района просят горожан следить за порядком и сообщать о любых нарушениях в личные сообщения в инстаграм-аккаунт района или в группу во ВКонтакте.