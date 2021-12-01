На Таймыре женщина подозревается в хищении 480 литров бензина и солярки

В полицию обратился руководитель одной из топливных компаний. Оперативники выяснили, что одна из операторов похитила 480 литров топлива путём заправки автомобилей вне кассы. Материальный ущерб - более 17 тысяч рублей.

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, в отношении 44-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 «Присвоение или растрата». Максимальное наказание по статье - 6 лет лишения свободы.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости полиция