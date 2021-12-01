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На Таймыре женщина подозревается в хищении 480 литров бензина и солярки

Главная Общество
Красноярск
16:34 1 Декабря 2021
общество, происшествия, таймыр, кража, топливо
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В полицию обратился руководитель одной из топливных компаний. Оперативники выяснили, что одна из операторов похитила 480 литров топлива путём заправки автомобилей вне кассы. Материальный ущерб - более 17 тысяч рублей. 

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, в отношении 44-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 «Присвоение или растрата». Максимальное наказание по статье - 6 лет лишения свободы. 

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении. 

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости полиция 

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