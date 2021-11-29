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В Красноярске на острове Татышев появилось мини-кафе для птиц

Главная Общество
Красноярск
20:00 29 Ноября 2021
красноярск, птица, парк
Фотография © admkrsk.ru
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На острове Татышев открылось кафе для птиц. Как сообщает пресс-служба мэрии, кормушки должны помочь птицам перезимовать.

«Кафе» – это девять деревянных многоярусных столбиков-кормушек, установленных на пешеходной дорожке недалеко от Виноградовского моста. Такой подарок пернатым обителям Татышева сделали сотрудники и пенсионеры ГУФСИН.  Все желающие могут оставить в них корм – несоленое сало, сырые семечки тыквы, подсолнечника или арахиса.

Напомним, что в 2020 году на острове Татышев открыли «СусликПаб». Кафе для сусликов – это арт-объект придуманный молодёжным Центром технического проектирования. По словам ребят, кормление пушистых грызунов – это любимое развлечение посетителей острова. Главная цель арт-объекта – привлечь внимание к проблеме кормления сусликов неправильной и опасной для них пищей.

Паб для сусликов находится на большой поляне западной стороны острова. 

 

 

 

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