В Красноярске на острове Татышев появилось мини-кафе для птиц

На острове Татышев открылось кафе для птиц. Как сообщает пресс-служба мэрии, кормушки должны помочь птицам перезимовать.
«Кафе» – это девять деревянных многоярусных столбиков-кормушек, установленных на пешеходной дорожке недалеко от Виноградовского моста. Такой подарок пернатым обителям Татышева сделали сотрудники и пенсионеры ГУФСИН. Все желающие могут оставить в них корм – несоленое сало, сырые семечки тыквы, подсолнечника или арахиса.
Напомним, что в 2020 году на острове Татышев открыли «СусликПаб». Кафе для сусликов – это арт-объект придуманный молодёжным Центром технического проектирования. По словам ребят, кормление пушистых грызунов – это любимое развлечение посетителей острова. Главная цель арт-объекта – привлечь внимание к проблеме кормления сусликов неправильной и опасной для них пищей.
Паб для сусликов находится на большой поляне западной стороны острова.