В Красноярске на острове Татышев появилось мини-кафе для птиц

На острове Татышев открылось кафе для птиц. Как сообщает пресс-служба мэрии, кормушки должны помочь птицам перезимовать.

«Кафе» – это девять деревянных многоярусных столбиков-кормушек, установленных на пешеходной дорожке недалеко от Виноградовского моста. Такой подарок пернатым обителям Татышева сделали сотрудники и пенсионеры ГУФСИН. Все желающие могут оставить в них корм – несоленое сало, сырые семечки тыквы, подсолнечника или арахиса.