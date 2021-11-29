В Красноярском крае в заказнике «Бюзинский» появились на свет 60 маралят

В этом году в питомнике диких копытных животных в заказнике «Бюзинский» родились 60 маралят. По оценке специалистов, показатель рождаемости в 88 % считается довольно-таки высоким.

В питомнике считают, что этого удалось достичь благодаря эффективной ветеринарно-профилактической работе, качественному обеспечению режима охраны, хорошей зимней подкормке. В заказнике регулярно проводятся биотехнические мероприятия. К примеру, обновление солонцов и кормушек для подкормки копытных, выпущенных на территорию заказника.

Всего же за годы существования питомника родились 303 особи марала, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Выпускают копытных на территории заказников «Бюзинский» и «Солгонский кряж» в Балахтинском районе. С 2017 года было выпущено 215 маралов, в том числе 82 в этом году.

— Заказник «Бюзинский» создан в 2014 году для того, чтобы восстановить в Красноярском крае популяцию маралов. Результат наших усилий — хороший приплод молодняка. Опыт работы в этом направлении поможет не сбавлять темпы в последующие годы, — отметил Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Фото: © Виталий Аньков / РИА новости