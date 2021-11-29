Главный судебный пристав Красноярского края ответит на вопросы граждан в онлайн-формате

9 декабря главный судебный пристав Красноярского края Виталий Васильев ответит на вопросы граждан в формате видеоконференции. Благодаря этому сервису, жители отдалённых регионов края могут напрямую обратиться в Главное управление.

На личный приём можно записаться по телефонам 222-01-22 и 222-01-69, а затем прийти в ближайшее структурное подразделение службы.

В ведомстве отмечают, что персональные данные обратившихся граждан будут под полной защитой и призывают в условиях эпидемии отдавать предпочтение дистанционным способам взаимодействия. Те же, кто придёт лично задать свои вопросы, должны иметь при себе паспорт и медицинскую маску.

Мероприятие проводится с учётом установленных мер и ограничений по предупреждению коронавирусной инфекции COVID-19.

Кроме этого, заместители главного судебного пристава Красноярского края проведут выездные приёмы граждан в территориальных подразделениях ведомства в Ачинске, Канске и Минусинске по вопросам деятельности службы судебных приставов.