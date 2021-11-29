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Главный судебный пристав Красноярского края ответит на вопросы граждан в онлайн-формате

Главная Общество
Красноярск
18:20 29 Ноября 2021
красноярск, конференция
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9 декабря главный судебный пристав Красноярского края Виталий Васильев ответит на вопросы граждан в формате видеоконференции. Благодаря этому сервису, жители отдалённых регионов края могут напрямую обратиться в Главное управление.

На личный приём можно записаться по телефонам 222-01-22 и 222-01-69, а затем прийти в ближайшее структурное подразделение службы.

В  ведомстве отмечают, что персональные данные обратившихся граждан будут под полной защитой и призывают в условиях эпидемии отдавать предпочтение дистанционным способам взаимодействия. Те же, кто придёт лично задать свои вопросы, должны иметь при себе паспорт и медицинскую маску. 

Мероприятие проводится с учётом установленных мер и ограничений по предупреждению коронавирусной инфекции COVID-19. 

Кроме этого, заместители главного судебного пристава Красноярского края проведут выездные приёмы граждан в территориальных подразделениях ведомства в Ачинске, Канске и Минусинске по вопросам деятельности службы судебных приставов.

  • 10 декабря заместитель главного судебного пристава Красноярского края Марина Алексеева встретится с гражданами в Межрайонном отделе судебных приставов по городу Ачинску.
  • 13 декабря заместитель главного судебного пристава Красноярского края Станислав Гребнев встретится с гражданами в отделе судебных приставов по городу Канску, с 11.00 до 14.00.
  • 17 декабря в отделении судебных приставов по городу Минусинску выездной приём проведёт первый заместитель главного судебного пристава по краю Алексей Самохвалов. Мероприятие пройдёт с 14-00 до 17-00 часов.
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