Главный судебный пристав Красноярского края ответит на вопросы граждан в онлайн-формате

9 декабря главный судебный пристав Красноярского края Виталий Васильев ответит на вопросы граждан в формате видеоконференции. Благодаря этому сервису, жители отдалённых регионов края могут напрямую обратиться в Главное управление.
На личный приём можно записаться по телефонам 222-01-22 и 222-01-69, а затем прийти в ближайшее структурное подразделение службы.
В ведомстве отмечают, что персональные данные обратившихся граждан будут под полной защитой и призывают в условиях эпидемии отдавать предпочтение дистанционным способам взаимодействия. Те же, кто придёт лично задать свои вопросы, должны иметь при себе паспорт и медицинскую маску.
Мероприятие проводится с учётом установленных мер и ограничений по предупреждению коронавирусной инфекции COVID-19.
Кроме этого, заместители главного судебного пристава Красноярского края проведут выездные приёмы граждан в территориальных подразделениях ведомства в Ачинске, Канске и Минусинске по вопросам деятельности службы судебных приставов.
- 10 декабря заместитель главного судебного пристава Красноярского края Марина Алексеева встретится с гражданами в Межрайонном отделе судебных приставов по городу Ачинску.
- 13 декабря заместитель главного судебного пристава Красноярского края Станислав Гребнев встретится с гражданами в отделе судебных приставов по городу Канску, с 11.00 до 14.00.
- 17 декабря в отделении судебных приставов по городу Минусинску выездной приём проведёт первый заместитель главного судебного пристава по краю Алексей Самохвалов. Мероприятие пройдёт с 14-00 до 17-00 часов.