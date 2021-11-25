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Богучанская ГЭС приобрела инвентарь для районной спортивной школы

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Красноярск
16:20 25 Ноября 2021
школа, предприятие, поддержка, спорт, гэс
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Спортивная школа Кежемского района получила 12 комплектов беговых лыж, приобретенных на средства АО «Богучанская ГЭС». Поддержка спорта - важная часть программы корпоративной благотворительности - различные секции регулярно получают помощь гидроэнергетиков. Лыжные гонки и биатлон очень популярны среди жителей района, соревнования по лыжам, в том числе «Лыжня России», включены в программу традиционной «Зимниады» Богучанской ГЭС. В спортивной школе лыжными гонками занимаются более 100 спортсменов.

«Со 2 ноября наши спортсмены находятся на тренировочном сборе в поселке Вершина-Теи Республики Хакасия. 20-21 ноября проходил первый этап Кубка России по лыжным гонкам, по итогом которого состоялся отбор в команду Красноярского края  на первенство России среди юношей и девушек 16-17 лет. Две спортсменки прошли отбор во многом благодаря новому инвентарю. Сбор продолжается, наши спортсмены примут участие в межконтинентальном Кубке Восточной Европы и Кубке Хакасии, будут стремится к новым победам и повышению своего мастерства, используя новый инвентарь. Одна из главных задач сборов – подготовка спортсменов к выполнению норматива на звание «Мастер спорта России», – рассказал директор спортивной школы Виталий Сапожников.

В 2019 году на средства Богучанской ГЭС для Детско-юношеской спортивной школы были приобретены пневматические винтовки и оборудование для тира, обновлены места для тренировок биатлонистов. В 2020 году спортивная школа Кежемского района получила от Богучанской ГЭС финансовую помощь на приобретение светодиодных прожекторов для освещения стадиона. В начале 2021 года юные спортсмены из Кодинска на средства энергетиков выезжали для участия в соревнованиях по легкой атлетике в город Ачинск.

Программа корпоративной благотворительности АО «Богучанская ГЭС» формируется только из социально значимых проектов. В 2021 году энергетики оказали благотворительную помощь детским садам, школам, Комплексному центру социального обслуживания населения, обновили мебель и компьютеры в Центре дополнительного образования детей, облагородили территорию центрального бульвара города Кодинска, а также приняли участие в реализации других не менее важных проектах.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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