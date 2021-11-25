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Красноярск примет XX Международный Канский видеофестиваль

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Красноярск
15:10 25 Ноября 2021
красноярск, кинофестиваль, канск
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Красноярский Дом кино покажет фильмы, входящие в программу XX Международного Канского видеофестиваля. 

Тема фестиваля — «Перемена». Всего в конкурсе участвует 46 фильмов от режиссёров из 22 стран мира. Больше всего работ из США – семь, России и Германии – по шесть работ. Тремя фильмами представлены Канада, Турция и Франция, также в конкурс попали две работы из Италии. Среди работ есть как игровые и документальные картины, так и анимация, экспериментальное кино и видео-арт.

Фестиваль пройдёт с 28 по 29 января в Доме кино.

Фото: Канский видеофестиваль

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