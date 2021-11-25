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Турбины с родины космонавтики: где производят новые агрегаты для электростанций СГК

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Красноярск
14:24 25 Ноября 2021
энергетика, оборудование, модернизация, электроэнергия
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Энергетики обновляют оборудование на Красноярской ТЭЦ-1. Уже жители города привыкли к виду новой дымовой трубы в 275 метров, к ней же монтируют электрофильтры, а в цехах станции появляется новое оборудование. До конца 2024 года Сибирская генерирующая компания запустит здесь две турбины типа Т-35.

Две машины для СГК произведет коллектив Калужского турбинного завода (КТЗ). Затем специалисты установят устройства мощностью 35 МВт на красноярской теплоэлектростанции — для обеспечения нагретым паром сетевых подогревателей. Помимо турбин, калужский завод изготовит вспомогательные агрегаты.  

КТЗ — один из наиболее авторитетных производителей турбин во всей России, чья продукция регулярно идёт, в том числе, и на экспорт. Подробнее об этом предприятии, помогающим в модернизации Красноярской ТЭЦ-1, можно узнать по ссылке.

Фото: СГК
По материалам СГК

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