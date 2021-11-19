В Красноярск едет вторая партия трамваев «Львёнок»

В Красноярск доставят ещё шесть трамваев «Львёнок». Как сообщает "КМК" Красноярск, Транспорт доставят на днях из Санкт-Петербурга.

Напомним, что первую партию из 4 машин представили горожанам 9 ноября. Каждая машина оборудована тахографом и системой спутникового наблюдения. В салонах – камеры видеонаблюдения, USB-зарядки, валидаторы на поручнях для безналичной оплаты проезда. Плавный ход обеспечивает уникальная низкопольная тележка, а система пассивной безопасности позволяет минимизировать риски получения травм водителем и пассажирами в случае ДТП. Кроме того, в трамвайном вагоне предусмотрено интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации. Салон способен вместить более 150 человек.

Ориентировочно, первые «Львята» начнут работать на маршрутах в декабре, после обучения водителей и настройки программного обеспечения.

Фото: © "КМК" Красноярск