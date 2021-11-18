«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране

Благодаря реализации новой стратегии авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот») заняла второе место среди российских авиакомпаний по количеству эксплуатируемых в парке воздушных судов. На начало ноября флот «России» — 116 самолётов.

Лайнер Superjet 100 — флагман авиакомпании. Их 56 в парке. Эти самолёты приступили к полётам в этом году. По темпам ввода в эксплуатацию лайнеров, «Россия» стала самым динамично растущим перевозчиком в мире. Эксплуатация их закрепила за авиакомпанией звание крупнейшего эксплуатанта лайнеров отечественного производства.

Весь парк Superjet 100 задействован в полётах авиаперевозчика и демонстрирует самый высоких показателей налёта. Самолёты представлены в двухклассной компоновке. К концу года флот «России» будет насчитывать 66 отечественных лайнеров Superjet 100, а к концу 2022 будет 87 таких самолётов.

— В 2028 году в парке авиакомпании должно быть 150 самолётов Superjet 100 и 85 МС-21. Superjet в 2021 году достиг исправности 75 %. Такого никогда не было, — отметил генеральный директор компании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Первые новые российские лайнеры МС-21 авиакомпания примет в 2022 году.

Авиакомпания продолжает эксплуатацию самолётов иностранного производства. Задействованы 20 Airbus А319, 9 Airbus А320, 12 Boeing 737, 10 Boeing 777 и 9 Boeing 747. Основу иностранного флота составляют лайнеры семейства Airbus А320. Кстати, авиакомпания — мировой лидер по количеству эксплуатируемых в парке воздушных судов Boeing 747.

Флот самолётов «России» сосредоточен в базовых аэропортах в Москве (Шереметьево) и Санкт-Петербурге (Пулково). Воздушные суда авиакомпании «Россия» выполняют рейсы в 51 российский

город и в 24 зарубежных. По некоторым социально важным направлениям авиакомпания — единственный перевозчик группы «Аэрофлот».

Фото: авиакомпания «Россия»