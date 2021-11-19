Российская креативная неделя впервые пройдёт в Сибири

Три дня, более 60 мероприятий и 200 спикеров – с 26 по 28 ноября в Красноярске в арт-резиденции «Каменка» состоится первый окружной форум «Российская креативная неделя — Сибирь». Событие объединит представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, столичных и региональных лидеров креативных индустрий.

Форум пройдёт в рамках Международного года креативной экономики, объявленного ООН, и Года науки и технологий в России. Организаторы «Российской креативной недели — Сибирь»: ФГБУ «Роскультцентр» и Правительство Красноярского края.

«Сегодня перед регионами стоит важная задача – сформулировать свой индивидуальный взгляд на развитие креативных индустрий, опираясь на концепцию, утверждённую Правительством Российской Федерации. Первый окружной форум «Российская креативная неделя – Сибирь» послужит импульсом для этого процесса, ведь на территории Сибирского федерального округа функционируют более 20 тысяч организаций данного сектора деятельности. Нас ждёт трёхдневный продуктивный диалог всех заинтересованных сторон. Он станет одним из этапов запуска трансформации макрорегиона в парадигме инновационно-креативной экономики», — отмечает губернатор Красноярского края Александр Усс.

Участниками деловой программы станут представители десяти регионов Сибирского федерального округа (Алтайский край, Красноярский край, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская и Томская области) и российских городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Тюмени, Уфы, Тулы, Севастополя, Симферополя и других.

Партнёрами программы выступили ​​Yandex, АО «Роскино», платформа Fashion Hub, Ассоциация Брендинговых Компаний России, завод электроакустических инструментов «Октава», Ассоциация коммуникационных агентств России, коммуникационное агентство Monstars, продюсерская компания «Культура потребления», КГБУК «Енисей Кино».

В форуме примут участие более 160 экспертов из регионов РФ и более 200 спикеров деловой программы. В их числе первый заместитель Руководителя Администрации президента Сергей Кириенко (онлайн), начальник Управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, губернатор Красноярского края Александр Усс, генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова, комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства, руководитель стратегических проектов ГМИИ им. А. С. Пушкина, член правления International Biennial Association Алиса Прудникова, заведующий учебно-научной лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Капков (онлайн), продюсер, генеральный директор «Москонцерта» Илья Бачурин, главный редактор журнала и издательства «Новое литературное обозрение», соучредитель Фонда Михаила Прохорова, флагманским проектом которого является ежегодная Красноярская ярмарка книжной культуры, член экспертного совета международной ярмарки Ирина Прохорова (онлайн), генеральный директор Фонда культурных инициатив Роман Карманов, генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов, редакционный директор Forbes Николай Усков, пианист и композитор Кирилл Рихтер, художник, организатор фестивалей, куратор выставок и проектов, посвящённых разным формам уличного искусства Миша Мост (онлайн), директор Центрального выставочного зала «Манеж» в Санкт-Петербурге Павел Пригара, создатель киношколы «Индустрия», продюсер кинокомпании «Водород», создатель кинохитов «Лёд», «Спутник», «Притяжение», «Вторжение» Михаил Врубель, врио исполнительного директора Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Фёдор Соснов, режиссёр Государственного Театра Наций, Центра им. Вс. Мейерхольда, Театра.doc, дважды номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» Талгат Баталов, историк искусства и куратор публичной программы Музея современного искусства «Гараж», куратор 2‑ой Триеннале российского современного искусства Анастасия Митюшина, директор Moscow Food Academy Алёна Ермакова и другие.

В рамках программы форума в арт-резиденции «Каменка» (г. Красноярск, ул. Павлова, 21) будут работать 6 профильных лекториев, где состоится 12 пленарных заседаний и около 50 тематических сессий, посвящённых развитию 14 направлений креативных индустрий: IT, компьютерная графика и анимация, дизайн, архитектура и урбанистика, гастрономия, издательское дело, искусство (исполнительские искусства), кино и телевидение, мода, музыка и саунд-дизайн, компьютерные игры, журналистика и новые медиа. Ожидается, что около 10 тысяч человек подключатся к ним онлайн. Все встречи будут транслироваться на сайте форума.

Директор форума «Российская креативная неделя», глава «Роскультцентра» Марина Абрамова: «Креативные индустрии переосмысливают и проектируют новую среду, территорию, продукты и даже новую этику мира, в которой нам предстоит жить. И мы рады, что креативная неделя теперь проходит в крупнейших регионах, и мы начинаем с Сибири. Это поможет создать новые площадки для диалога, обсудить самые сложные и злободневные темы – устойчивого развития в эпоху Индустрии 4.0. Наша большая Родина имеет свою специфику пространственного развития. И я очень счастлива, что каждый регион сможет найти свою специализацию и свой путь развития креативной экономики, экономики будущего».

В дни работы Российской креативной недели на разных площадках Красноярска запланирована обширная культурная программа. Так 27 ноября в 19:00 в Малом концертном зале Красноярской краевой филармонии состоится концерт Трио Кирилла Рихтера. В основе его стиля – классическое искусство с приставкой «нео», органично вписывающееся в минимальный состав инструментального коллектива. Подробнее о событии на сайте. Мероприятия культурной программы (кроме указанного концерта) участники форума смогут посетить по фирменным бейджам.

Все события форума организуются с соблюдением правил, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, действующих на территории Красноярского края. Согласно им участникам форума необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также действующий QR-код или сертификат, подтверждающий прохождение курса вакцинации, или QR-код (справку) о перенесённом заболевания COVID-19, при условии, что с даты выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.