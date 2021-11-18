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В Саяно-Шушенском заповеднике фотокамеры засняли сибирскую кабаргу с малышом

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Красноярск
17:14 18 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, заповедник, фотография, животные
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Автоматические камеры используются в Саяно-Шушенском заповеднике с 2007 года. Получить такие снимки из жизни обитателей не всегда удаётся даже профессиональным фотографам.

В Саяно-Шушенском заповеднике фотокамеры засняли сибирскую кабаргу с малышом

Кабарга ведёт скрытный образ жизни и является обычным для Саяно-Шушенского заповедника видом. Сотрудники заповедника наблюдают животное, но кадры с фотоловушек имеют особую ценность. В осенний период в объективы фотокамер попадают самки с подрастающими телятами, рассказали в пресс-службе заповедника «Саяно-Шушенский».

К сожалению, эти копытные страдают от браконьеров из-за мускусной железы, которая высоко ценится на чёрном рынке. В октябре на территории заповедника были задержаны трое нарушителей, в результате их деятельности погибли три особи сибирской кабарги.

Фото: фоторегистратор заповедника «Саяно-Шушенский»

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