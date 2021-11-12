В Красноярске жители Пашенного заподозрили соседей в живодёрстве

Жильцы дома на улице Карамзина, 32 жалуются на соседей. По их словам, в одной из квартир дома мучают собак. Об этом в своём Инстаграме написала зооинспектор Светлана Скрипниченко.

По словам зоозащитницы, на протяжении нескольких месяцев собак заводят в съёмную квартиру, а затем оттуда раздаются их лай и скулёж, а также слышен громкий шум, похожий на звук мясорубки. Животных после этого якобы никто не видел.

Соседи вызывали участкового, после чего лай прекратился, а арендаторы вынесли из квартиры мусорные пакеты. Предположения выдвигаются разные, в том числе и гастрономические – собак могли употреблять в пищу. Волонтёры проверили мусорные контейнеры, но судя по опубликованным кадрам, ничего подозрительного не нашли. Однако, Светлана сообщила, что ей удалось пообщаться с очевидцами, которые 25 октября сфотографировали мусорные баки у подъезда. На предоставленном ими фото среди мусора можно увидеть останки, которые, предположительно, принадлежат собаке.

В полиции рассказали, что в настоящее время проводят проверку по факту возможных противоправных действий в отношении животных.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов