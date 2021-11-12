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В выходные в Красноярске ожидается снег с дождём

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Красноярск
10:06 12 Ноября 2021
общество, красноярск, погода, тепло, снег, дождь, похолодание
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По прогнозу Гидрометцентр России в субботу днём в Красноярске будет +3° С, пойдёт снег с дождём. Ночью — до -2° С и снег. Ветер юго-западный, 3 м/с.

В воскресенье дневная температура воздуха будет такая же — +3° С. Подует южный ветер 3 м/с, прогнозируется снег с дождём. В ночное время — -1° С, снег. Ветер юго-западный 3 м/с.

В понедельник ночью похолодает до -6° С. Во вторник днём будет идти снег, температура воздуха — -3° С, в среду — -7° С.

Напомним, гололёд и гололедица могут привести к ДТП и человеческим жертвам. В октябре случилось более 160 ДТП, на которые выезжали сотрудники МЧС, а с начала года — свыше 1 500. Было спасено около 800 человек.

Сотрудники ГУ МЧС России по Красноярскому краю рекомендуют водителям быть осторожными. Важно соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, убеждаться в безопасности манёвров.

Пешеходы должны переходить дорогу только в разрешённых для этого местах. За городом в обязательном порядке пешеходы должны носить световозвращающие элементы на одежде.

Фото: nmosktoday.ru  

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