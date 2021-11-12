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К концу ноября у ДК 1 Мая установят стелу «Красноярск — город трудовой доблести»

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Красноярск
09:35 12 Ноября 2021
общество, красноярск, победа, памятник, звание, президент
Фотография © admkrsk.ru
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На площади возле ДК 1 Мая до конца ноября установят стелу «Красноярск — город трудовой доблести». В начале декабря состоится торжественное открытие мемориала.

Установка стелы идёт по графику. «Красноярск – город трудовой доблести» — это уникальная семнадцатиметровая конструкция, выполненная «без единого гвоздя». Стела будет выполнена в форме ввысь устремлённого маяка. Маяк символизирует несгибаемость и волю к Победе. Стела будет облицована плитами из красного и белого камня. На фронтальной стороне в верхней части будет размещён герб Красноярска. На боковых поверхностях справа и слева в нижней части разместятся два изображения боевых орудий, выпущенных на красноярском машиностроительном заводе и использованных в боях при обороне Москвы в 1941 году и взятии Берлина в 1945 году.

К концу ноября у ДК 1 Мая установят стелу «Красноярск — город трудовой доблести»

Рядом со стелой с каждой стороны установят по три пилона из красного гранита с бронзовыми панно. На бронзовых панно будет размещена ретроспектива производственных достижений красноярских заводов и знаковых событий из жизни города в период Великой Отечественной войны, а также четверостишия из знаменитого стихотворения первого учителя писателя Виктора Петровича Астафьева, красноярского поэта Игнатия Рождественского «Новостройка».

Элементы светодиодного освещения будут смонтированы в шести точках на нижнем ярусе, с верхней точки будет направлен световой луч. 

— Уникальность проекта заключается, прежде всего, в оперативной разработке проектной документации. Уже выполнены работы ниже нулевой отметки: забита 21 буронабивная свая, на них установлены ростверки, которые принимают на себя нагрузку конструкции. Залитое бетонное покрытие помогло выровнять горизонтальную поверхность, чтобы установить конструкцию стелы», — рассказал генеральный директор группы компании «Стимакс» Александр Вопилов. Напомним, почётное звание РФ «Город трудовой доблести» Красноярску присвоено президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в мае для увековечения подвига тружеников тыла, совершённого во время Великой Отечественной войны.

К концу ноября у ДК 1 Мая установят стелу «Красноярск — город трудовой доблести»

Место установки стелы определили сами красноярцы путём голосования.

— Согласно соответствующему федеральному закону на территории тех городов, которые достойны подобного высокого звания должны быть размещены мемориальные комплексы в виде стел с нанесением герба города, текстом указа президента, а также индивидуальными уникальными историческими материалами. Общероссийским оператором по установке будущих мемориальных комплексов на территории всех городов РФ, которые достойны этого звания, является Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество». Данной организацией в прошлом году был организован и проведён открытый конкурс по отбору проекта победителя будущих мемориальных комплексов. По итогам в качестве победителя был определён проект мастерской скульптора-монументалиста архитектора Дениса Анатольевича Стретовича. Он посетил наш город в июле. В совместной работе с архитекторами, историками, музеями были отобраны и согласованы исторические материалы для последующего размещения, — рассказала Антонина Николаевна Герасимова, заместитель руководителя департамента социального развития.

К концу ноября у ДК 1 Мая установят стелу «Красноярск — город трудовой доблести»

Серьёзный объём работ выполнили с августа по октябрь. Был благоустроен сквер, заменено брусчатое покрытие, высажены более 150 деревьев и кустарников, установлено более 30 опор освещения и 140 светильников. Серьёзная работа была проведена по выносу и укреплению сетей, в том числе водоотведение ливневых стоков.

— На сегодняшний день перед нами стоит серьёзная задача к 30 ноября завершить следующий объём работы: установить плиты на металлический каркас стелы, всего будет установлено около 140 плит, 92 из красного гранита, 52 из белого. Будут установлены приборы освещения, завершено благоустройство прилегающей территории и в качестве завершающего штриха будет монтаж бронзовых панно на конструкцию гранитных пилонов, — отметила Антонина Герасимова. 

К концу ноября у ДК 1 Мая установят стелу «Красноярск — город трудовой доблести»

 

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