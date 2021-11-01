Сотрудники ГИБДД напомнили водителям о правилах безопасности в снегопад

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, на загородных дорогах наблюдается периодическое выпадение снега. Госавтоинспекторы краевого центра напоминают, что во время выпадения осадков в виде дождя, мокрого снега, в условиях снежного наката тормозной путь увеличивается. Автомобилистам рекомендуют выдерживать умеренную дистанцию между транспортными средствами, безопасную скорость и вести автомобиль с максимальной осторожностью.

Перед поездкой нужно проверять техническое состояние, наличие воды в бочке стеклоомывателя, очистить габаритные огни и госномер.

Напомним, в понедельник и вторник погода будет умерено холодной: +2° С и дождь со снегом днём, ночью будет снег, температура воздуха составит от -1° С до -5° С. Похолодает в ночь на среду. Днём будет до -10° С.

Настоящий холод придёт ночью в четверг — -16° С. Днём будет -10° С. В пятницу днём потеплеет до -5° С. Кроме этого, всю неделю обещают снег и ветер.

Фото: 24.мвд.рф