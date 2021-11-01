Прокуратура предотвратила незаконное строительство многоквартирного дома в Красноярске

Орган местного самоуправления, вопреки требованиям закона, выдал разрешение на строительство многоквартирного жилого дома в зоне действия санитарно-защитных зон автозаправочной станции и взрывопожароопасного производственного объекта III класса опасности, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края. При этом застройщик при проектировании не учёл расположение дома вблизи опасных объектов, уровни шума, вибрации и т.д.

До начала строительства прокуратура направила иск в суд. Судом требования удовлетворены в полном объёме.

В итоге предотвращено незаконное строительство многоквартирного жилого дома и нарушение прав участников долевого строительства.

Фото: epp.genproc.gov.ru