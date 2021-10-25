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Московский блогер собрала с помощью подписчиков деньги на квартиру омской пенсионерке, живущей в цистерне

Главная Общество
Красноярск
16:50 25 Октября 2021
общество, омск, жилье, сборы, деньги
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Елена Тришина, московский блогер с помощью подписчиков купила квартиру пенсионерке Светлане Черновой, которая 35 лет прожила в приспособленной под временное жилище цистерне в Омске. Раньше женщина жила в заводском общежитии. После закрытия предприятия ей пришлось переехать в «бытовку» без воды, тепла и электричества. В зимний период она отапливала помещение буржуйкой.

— У меня теперь своя квартира. Всё очень нравится, и на улицу вид хороший. Спасибо всем, кто помог! — сказала Светлана ТАСС.

По данным мэрии Омска, Женщина стоит в очереди на жильё с 2002 года и на данный момент находится аж на 11 221 месте. Она не имеет никаких жилищных льгот.

Елена Тришина сообщила в своём аккаунте Instagram, что Светлана Чернова стала собственницей квартиры.

— Квартира хорошая, тёплая, уютная, с ремонтом. Рядом с домом берёзовая роща, все магазины под рукой! — написала она.

Всего было собрано почти 2,2 млн рублей на квартиру и около 150 тыс рублей на мебель и технику. Кстати, кредит 35 тыс рублей, который пенсионерка брала на покупку газового котла, погасит новосибирский блогер.

Фото: Instagram/trishhhh_duble2

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