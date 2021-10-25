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Новосибирские власти рассмотрят вопрос ужесточения ограничительных мер из-за COVID-19

Главная Общество
Красноярск
16:00 25 Октября 2021
общество, заболевание, новосибирск, рост
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Оперативный штаб Новосибирской области рассмотрит предложения главы регионального управления Роспотребнадзора об ужесточении ограничительных мер из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

— С 30 октября по 7 ноября - нерабочая неделя. Чтобы эти дни не превратились в неконтролируемые каникулы для детей и взрослых, нам придётся принимать дополнительные ограничительные меры. Я попрошу рассмотреть предложения Роспотребнадзора, изучить опыт других субъектов и с учётом складывающейся у нас обстановки в кратчайший срок подготовить заседание правительства для принятия дополнительных решений, — сказал Андрей Травников, губернатор Новосибирской области на оперативном совещании в правительстве.

Александр Щербатов, руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщил, что направил губернатору предложения о новых ограничительных мерах. Он не уточнил, о каких именно ограничениях идёт речь. По его словам, ситуация в регионе напряжённая и ухудшается. Пятую неделю рост числа случаев заражения увеличивается.

Фото: © оперативный штаб Красноярского края

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