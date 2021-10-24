Мэрия Красноярска объявила об угрозе ЧС из-за аварийного склона

Чрезвычайная ситуация объявлена во дворах Центрального района, по адресам Лебедевой, 107а и Красной Армии, 18. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. В нём говорится, что земляной вал в центре двора в любой момент может обрушиться.

Документ о предупреждении ЧС подписал и.о. главы Красноярска и первый вице-мэр Владислав Логинов. Восьмиэтажный дом на Красной Армии стоит над склоном, а к улице Лебедевой ведет крутой обрыв. На этом месте часто образуются свалки. Склон укреплен кирпичными подпорными стенами, но они пришли в негодность.

Сейчас власти решают вопрос о выделении денег из резервного фонда, чтобы провести проектно-изыскательские работы по восстановлению склона.

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