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Мэрия Красноярска объявила об угрозе ЧС из-за аварийного склона

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Красноярск
11:24 24 Октября 2021
общество, красноярск, экономика, в красноярском крае, коммунальное хозяйство, строительство, происшествие
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Чрезвычайная ситуация объявлена во дворах Центрального района, по адресам Лебедевой, 107а и Красной Армии, 18. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. В нём говорится, что земляной вал в центре двора в любой момент может обрушиться.

Документ о предупреждении ЧС подписал и.о. главы Красноярска и первый вице-мэр Владислав Логинов. Восьмиэтажный дом на Красной Армии стоит над склоном, а к улице Лебедевой ведет крутой обрыв. На этом месте часто образуются свалки. Склон укреплен кирпичными подпорными стенами, но они пришли в негодность. 

Сейчас власти решают вопрос о выделении денег из резервного фонда, чтобы провести проектно-изыскательские работы по восстановлению склона.

Фото: ©Dela.ru

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