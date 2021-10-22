В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразились ещё 554 человека

За сутки от коронавируса погибли 20 человек. Всего же с начала пандемии — 6 319.

Подтверждённых диагнозов на 22 октября — 554. С начала пандемии — 125 642. Темп прироста заболеваемости — 0,4 %.

Всего вылечили 111 068 (+ 415 человек за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 37 321 житель Красноярского края (+3 767 за сутки), снято с медицинского учёта 2 876 человек.

3 879 937 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 11 361 за последние сутки).

Напомним, в Красноярском крае впервые от коронавируса скончался 17-летний подросток. Об этом сообщил депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев. У подростка было тяжёлое поражение лёгких. Он скончался в инфекционном отделении на улице Тельмана.

По словам депутата, в это отделение каждый день привозят до 50 детей. Из 80 развёрнутых здесь коек, 56 уже заняты. Сейчас в отделении лежит 4-месячный малыш.

Фото: © Рамиль Ситдиков / РИА Новости