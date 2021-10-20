В Красноярском крае директор фирмы крал зерно и инвестировал в недвижимость

В Красноярском крае закончили расследование уголовного дела о хищении 7 тонн зерна из федерального и интервенционного фонда.

Установлено, что директор сельскохозяйственной фирмы продал похищенное зерно через подконтрольные фирмы, а деньги вложил в недвижимость. Кроме этого, в период с апреля 2019 по февраль 2020 года он заключил контракты на поставку зерна, получил 13 миллионов рублей и не стал выполнять взятые на себя обязательства.

В результате противоправных действий трём коммерческим предприятиям причинён ущерб в размере более 43,8 миллиона рублей.

Чтобы скрыть аферу, предприниматель представил в уполномоченный орган недостоверные сведения для внесения их в Единый государственный реестр юридических лиц данные о том, что фирмой в этот период руководил не он.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Растрата", "Мошенничество", "Легализация денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления" и "Незаконная реорганизация юридического лица". В ходе расследования на имущество обвиняемого стоимостью 41 миллион рублей наложили арест.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направят в Курагинский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости