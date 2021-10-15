В Красноярске более 50 кафе, магазинов и офисов украсили фасады к Новому году

Центр Красноярска начал готовится к новогодним праздникам – предприниматели начали украшать гирляндами магазины, кафе и офисы. Скоро к ним присоединятся городские службы, которые начнут монтировать иллюминацию в ёлочных городках и на основных улицах Центрального района.

«Согласие на украшение окон, входных групп и фасадов гирляндами и новогодней атрибутикой дали уже 297 предприятий и организаций. Сейчас в работе у специалистов более 800 объектов. Более того, владельцы 53 магазинов, кафе и офисов решили не дожидаться начала зимы и оформили свои объекты уже сейчас. По их словам, теперь, когда темнеет рано, они решили таким образом добавить привлекательности своему бизнесу и порадовать горожан», – рассказали в городской администрации.

Впервые центр города украсили в 2019 году. Самые активные предприниматели приняли участие в конкурсе «Самый благоустроенный район города Красноярска».

Если вы тоже хотите украсить нежилое помещение к Новому году, ознакомиться с рекомендациями по праздничному оформлению можно в администрации Центрального района, позвонив по телефону 227-38-76, а также отправив запрос на электронную почту cnt@admkrsk.ru или на страницах района в социальных сетях.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости