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«Норникель» обсудил с северянами строительство нового жилья

Главная Общество
Красноярск
14:24 14 Октября 2021
общество, север, жилье
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Компания «Норникель» первой запустила в Арктике процедуру свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС) для коренных народов севера. Им предложат выбрать путь расселения пос. Тухард.

«Норникель» добровольно признаёт международные стандарты и в соответствии с Декларацией ООН о правах коренных народов готов провести СПОС, несмотря на то что процедура напрямую не включена в национальное законодательство РФ.

Тухард располагается в 76 километрах от арктического порта Дудинка. Посёлок основан для строителей «Норильскгазпрома» в 1970-х годах рядом с ненецким поселением, поэтому оказался расположенным в санитарно-защитной зоне производственного предприятия. По законам постоянно проживать в таких зонах нельзя.

Межрегиональная общественная организация в сфере защиты прав коренных народов «КМНСОЮЗ» для проведения СПОС сформировала консультационный совет, в который вошли: член постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Алексей Цыкарев, корпоративный советник Всемирного банка по вопросам коренных народов в период 1999-2012, автор действующих политик Всемирного банка по правам коренных народов Навин К. Рай, специальный докладчик ООН по вопросу о правах коренных профессор Джеймс Анайя и другие.

В середине октября прошли консультации экспертов по СПОС, представителей коренных народов Таймыра, органов местной власти, представителей «Норникеля» с жителями посёлка.

Компания «Норникель» предлагает несколько вариантов расселения, в том числе и переезд в новые дома в Новый Тухард, расположенный в полутора километрах, или в новое жильё в других поселках Таймыра и в Дудинке. Если жители согласятся, «Норникель» предложит архитектурные решения домов, жители же определят инфраструктуру. Компания планирует завершить строительство и покупку квартир в 2026 году.

«Норникель» обсудил с северянами строительство нового жилья

— Компания всегда уважительно относилась к культурным традициям коренных народов Таймыра. Процедура СПОС по пройдет по строгим международным стандартам и с привлечением независимых экспертов. Совместная работа и партнёрство помогут создать для людей комфортную среду для жизни и развития, — Андрей Грачёв, вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля».

— Задача «Норникеля» — обеспечить базовые элементы СПОС: свободу принятия решения, заблаговременность, информированность, — прокомментировал Алексей Цыкарев.

— Важно, когда промышленные компании понимают СПОС не как риск для бизнеса, а как вклад в его устойчивость. СПОС — это трудный процесс, опыт, который коренные народы и компания переживает вместе для того, чтобы добиться договорённости. Процесс СПОС не заканчивается подписанием соглашения, — прокомментировал Навин К. Рай.

Фото: nornickel.ru

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