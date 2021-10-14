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В Красноярске полиция устроила облаву на уличных торговцев

Главная Общество
Красноярск
11:24 14 Октября 2021
красноярск, полиция
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Полиция проверила места нелегальной уличной торговли в Ленинском районе Красноярска. Главное что продают на таких рынках – это еда, часто без документов, подтверждающих безопасность.

«Торговля на стихийных рынках, как правило, ведётся с множеством нарушений, — подчеркнул руководитель администрации Ленинского района Андрей Бардаев. — У торговцев нет санитарных книжек. Местные жители часто жалуются, что после продавцов остаются мусор и грязь».

В этот раз внимание правоохранителей упало на стихийные рынки на улице Мичурина и проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». С продавцами провели профилактические беседы и разъяснили требования действующего законодательства. По результатам рейда был составлен один​ административный протокол за торговлю в неустановленных органами местного самоуправления местах.

С начала года в Ленинском районе провели 41 рейд по пресечению несанкционированной торговли, по итогам составлено 12 административных протоколов.

Напомним, на территории Ленинского района официально разрешено торговать по следующим адресам: проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 10; 16/2; 27, стр.74; улица Говорова, 57 и улица Амурская, 30/Тобольская.

Фото: instagram.com/len_raion_krsk
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