Новый комфортабельный электропоезд начал работу на маршрутах КрасЖД

Электричка нового поколения серии ЭП3Д пополнила парк подвижного состава Красноярской железной дороги.

Это уже третий электропоезд, поступивший в моторвагонное депо станции Красноярск в 2021 году в рамках программы ОАО «РЖД» по обновлению парка подвижного состава.

В настоящее время машина прошла тестирование и начала работу на самых востребованных направлениях: до станций Дивногорск, Красноярск Северный, Снежница, Сорокино и других.

В новой электричке созданы комфортные условия для пассажиров, в том числе – маломобильных, в соответствии с современными стандартами обслуживания. Ее отличают плавный ход, а также низкий уровень шума в вагонах. Состав оснащен инновационной системой кондиционирования и обеззараживания воздуха. Безопасность обеспечивается посредством системы видеонаблюдения.

Кроме того, у каждого пассажира есть возможность зарядки гаджета от usb-розеток, расположенных под креслами.

Отметим, что за последние 6 лет на маршрутах Красноярской железной дороги начали работать 11 новых электропоездов. Таким образом, обновлено более 30% моторвагонного парка КрасЖД.

Планируется, что в 2022 году на КрасЖД поступят ещё три новых электропоезда серии ЭПЗД.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД