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В Лесосибирске изъяли крупную партию героина

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Красноярск
14:00 13 Октября 2021
наркотики, в красноярском крае
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Полиция Лесосибирска задержала гражданина Таджикистана за торговлю наркотиками. В ходе обыска у него нашли 72 свёртка с героином.

«Эксперты выяснили, что вещество в свёртках – это героин общей массой больше 120 граммов. Наркотики злоумышленник хранил для сбыта через „закладки“», – сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «За хранение наркотиков в крупном размере наказывают лишением свободы до 20 лет. Злоумышленнику под стражей. Ведётся следствие.

 

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