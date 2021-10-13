В Лесосибирске изъяли крупную партию героина

Полиция Лесосибирска задержала гражданина Таджикистана за торговлю наркотиками. В ходе обыска у него нашли 72 свёртка с героином.

«Эксперты выяснили, что вещество в свёртках – это героин общей массой больше 120 граммов. Наркотики злоумышленник хранил для сбыта через „закладки“», – сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «За хранение наркотиков в крупном размере наказывают лишением свободы до 20 лет. Злоумышленнику под стражей. Ведётся следствие.