По факту отравления учеников красноярской школы № 56 возбуждено уголовное дело

По результатам проверки по сообщениям СМИ о распространении инфекционного заболевания среди учеников школы № 56 возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Питание учащихся на учебный год организовано по договору заключённого между подрядной и субподрядной организациями. С 6 по 7 октября в больницы обратились учащиеся, посещавшие школьную столовую. У них выявлены признаки заболевания кишечной инфекции.