За предоставление сироте администрацией Ачинска аварийного жилья заведено уголовное дело

По результатам проверки о нарушении жилищных прав сироты возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В июне 2019 года должностные лица ачинской администрации, зная о непригодности для жилья многоквартирного дома, предоставили жительнице Ачинска, которая входит в категорию лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, квартиру несоответствующую требованиям. Там нет отопления, подвал затоплен грунтовыми водами, на стенах - плесень. С сиротой проживает её 10-месячная дочь, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: krk.sledcom.ru