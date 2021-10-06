На комбинате «Волна» высадили «Аллею Династий»

На территории ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») появилась «Аллея Династий» в преддверии 70-летнего юбилея предприятия.

В память о своих родных, посвятивших комбинату десятки лет жизни, представители трудовых династий высадили на участке саженцы липы. Этот род древесных растений был выбран для посадки не случайно: липа неприхотлива и подходит для сибирских климатических условий. На аллее рядом с каждым деревом была размещена табличка с указанием семьи и совокупного стажа работы всех поколений.

Сегодня на предприятии трудятся представители пяти династий: Ярлыковых-Федоровых-Бединых, Варлашиных-Россихиных, Молчан-Зыряновых-Денисовых, Нартовских-Гребельниковых, Вайловых-Зайцевых-Лямытских-Кашихиных. Так, общий стаж работы Варлашиных-Россихиных составляет 234 года. Причем 50 из них – вклад основателя этой старейшей династии, машиниста крана Марии Варлашиной, она устроилась на комбинат в 1957 году. Всю жизнь отработали на предприятии супруги Иван Россихин, брат Марии Варлашиной, и Анна Россихина, их общий стаж – 87 лет. В настоящее время в компании трудятся их сын, машинист листоформовочной машины Владимир Россихин и его дочь Виктория Гончарова, оператор укладчика-разборщика. Представители династии гордятся «производственными корнями» и результатами труда своих родственников. «Для меня комбинат «Волна» – вторая семья! Каждый день иду на работу с удовольствием», – сказала Виктория Гончарова.

Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яков Яланский также принял участие в посадке лип. «Наличие трудовых династий свидетельствует о том, что на предприятии есть стабильность и социальное единство, что холдинговая компания «Сибирский цемент» взяла верный курс на развитие своего актива. Производство ежегодно модернизируется, приобретается новое оборудование, совершенствуются технологии, расширяется ассортимент продукции. Большое внимание уделяется улучшению условий труда, индексации заработной платы сотрудников», – отметил Яков Яланский.

На комбинате «Волна» рассчитывают, что количество трудовых династий на предприятии со временем будет только увеличиваться и вскоре на «Аллее Династий» появятся новые деревья. Высадка лип станет еще одной доброй традицией компании.

Фото: АО «ХК «Сибцем»

По материалам АО «ХК «Сибцем»