6 октября
Красноярск
погода -3 °C
72.57
 
€ 84.17
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На комбинате «Волна» высадили «Аллею Династий»

Главная Общество
Красноярск
10:56 6 Октября 2021
благоустройство, предприятие, сотрудники, парк
версия для печати Ico_print

На территории ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») появилась «Аллея Династий» в преддверии 70-летнего юбилея предприятия.

В память о своих родных, посвятивших комбинату десятки лет жизни, представители трудовых династий высадили на участке саженцы липы. Этот род древесных растений был выбран для посадки не случайно: липа неприхотлива и подходит для сибирских климатических условий. На аллее рядом с каждым деревом была размещена табличка с указанием семьи и совокупного стажа работы всех поколений.

Сегодня на предприятии трудятся представители пяти династий: Ярлыковых-Федоровых-Бединых, Варлашиных-Россихиных, Молчан-Зыряновых-Денисовых, Нартовских-Гребельниковых, Вайловых-Зайцевых-Лямытских-Кашихиных. Так, общий стаж работы Варлашиных-Россихиных составляет 234 года. Причем 50 из них – вклад основателя этой старейшей династии, машиниста крана Марии Варлашиной, она устроилась на комбинат в 1957 году. Всю жизнь отработали на предприятии супруги Иван Россихин, брат Марии Варлашиной, и Анна Россихина, их общий стаж – 87 лет. В настоящее время в компании трудятся их сын, машинист листоформовочной машины Владимир Россихин и его дочь Виктория Гончарова, оператор укладчика-разборщика. Представители династии гордятся «производственными корнями» и результатами труда своих родственников. «Для меня комбинат «Волна» – вторая семья! Каждый день иду на работу с удовольствием», – сказала Виктория Гончарова.

На комбинате «Волна» высадили «Аллею Династий»

Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яков Яланский также принял участие в посадке лип. «Наличие трудовых династий свидетельствует о том, что на предприятии есть стабильность и социальное единство, что холдинговая компания «Сибирский цемент» взяла верный курс на развитие своего актива. Производство ежегодно модернизируется, приобретается новое оборудование, совершенствуются технологии, расширяется ассортимент продукции. Большое внимание уделяется улучшению условий труда, индексации заработной платы сотрудников», – отметил Яков Яланский.

На комбинате «Волна» рассчитывают, что количество трудовых династий на предприятии со временем будет только увеличиваться и вскоре на «Аллее Династий» появятся новые деревья. Высадка лип станет еще одной доброй традицией компании.

Фото: АО «ХК «Сибцем»
По материалам АО «ХК «Сибцем»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жительницу Краснодара, обманувшую 66 мужчин из Норильска не стали лишать свободы

Жительницу Краснодара, обманувшую 66 мужчин из Норильска не стали лишать свободы

6 Октября 2021 г.
Ей дали отсрочку из-за малолетнего ребёнка
Новости Красноярска: В Ачинске будут судить виновника ДТП, в котором погибли пять человек

В Ачинске будут судить виновника ДТП, в котором погибли пять человек

6 Октября 2021 г.
Виновник аварии выехал тогда на полосу встречного движения
Новости Красноярска: Красноярский театр оперы и балета запустила проект «Русская литература в музыке»

Красноярский театр оперы и балета запустила проект «Русская литература в музыке»

6 Октября 2021 г.
10 спектаклей и концертов пройдут для незащищенных слоев населения
Новости Красноярска: Образовательные организации Красноярского края готовы принять на работу две тысячи педагогов

Образовательные организации Красноярского края готовы принять на работу две тысячи педагогов

6 Октября 2021 г.
Наиболее востребованы в Красноярском крае учителя средней школы: преподаватели иностранного или русского языка, литературы, математики. Наблюдается спрос на учителей начальных классов, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Больше всего педагогов требуется: в Красноярск (...
Новости Красноярска: В Красноярске проверяют систему оповещения

В Красноярске проверяют систему оповещения

6 Октября 2021 г.
Горожан просят отнестись с пониманием
Новости Красноярска: В Ачинске восстановлено теплоснабжение

В Ачинске восстановлено теплоснабжение

6 Октября 2021 г.
Стояки в некоторых домах могут быть завоздушены
Новости компаний
05/10
Взяли из Енисея чистую воду, такой и верните. В Красноярске началась реконструкция канализационных очистных сооружений
01/10
Когда будут закрыты малые котельные красноярских предприятий
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Полиция нашла избитую на Лесопарковой девушку

Полиция нашла избитую на Лесопарковой девушку

1 Октября 2021 г.
От претензий она отказалась, но виновника всё равно накажут
Новости Красноярска: В нацпарке «Красноярские Столбы» появилась смотровая площадка для наблюдения за птицами

В нацпарке «Красноярские Столбы» появилась смотровая площадка для наблюдения за птицами

4 Октября 2021 г.
Также волонтёры продолжили благоустройство экотропы
Новости Красноярска: Под Дивногорском выпал снег

Под Дивногорском выпал снег

1 Октября 2021 г.
На дороге образовалась снежная каша, затрудняющая движение автомобилей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru