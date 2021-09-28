«Поезд здоровья» в октябре прибудет в Партизанский район

Медицинская бригада «Поезда здоровья» будет вести приём с 8-00 до 18-00 ч на станциях Партизанского района: Мана — 21 октября, Кравченко — 22 октября. Об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Приём будут вести узкие специалисты: эндокринолог, отоларинголог, офтальмолог, невролог, хирург, и др.

Будут проводиться консультативные осмотры, обследования у врачей краевых учреждений здравоохранения и специалистов клиник федерального подчинения.

Поезд оснащён современным оборудованием. В нём размещены: кабинеты функциональной диагностики, ультразвукового и эндоскопического исследования, стоматологический кабинет, рентген-кабинет, лаборатория, перевязочная, аптечный пункт.

При посещении «Поезда здоровья», пациентам нужно иметь при себе: выписки из медицинских документов, паспорт, полис.

Фото: красноярская железная дорога