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Красноярское издательство одержало победу в Национальном конкурсе «Книга года – 2021»

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Красноярск
09:35 28 Сентября 2021
общество, красноярск, конкурс, книги
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Выпущенный красноярским издательством «Поликор» фотоальбом «Енисейская Сибирь. Вдоль великой реки» стал победителем Национального конкурса «Книга года – 2021» в номинации «Искусство книгопечатания», сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Фотоальбом был выпущен по поручению губернатора Красноярского края. Заказчик — агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края. В фотоальбом вошли свыше 140 фотографий с пейзажами и памятными местами Красноярского края, Хакасии, Тывы. Большая часть фоторабот опубликована впервые.

По словам Елены Щелкановой, директора ООО «Издательство Поликор», при создании альбома были использованы самые последние технологические разработки и решения. К примеру, LED UV печать, дизайнерские переплётные материалы.

Конкурс проводился по одиннадцати номинациям при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. В этот раз поступило более 700 книг от 110 издательств из 30 городов России. В шорт-лист вошли 45 книг, выпущенных 36 издательствам из десяти городов России.

Фото: krskstate.ru

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