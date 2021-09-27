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Горькая судьба: как купчиха Белова умерла в одиночестве и в нищете

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Красноярск
19:08 27 Сентября 2021
музей, история, общество, богатство
Автор: Анна Серебренникова
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Друзья, спешим поделиться с вами новой исторической зарисовкой. В этот раз вы узнаете много интересных фактов из жизни купцов минусинских. Истории эти нам рассказала сотрудница минусинского краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова. Сразу предупреждаем, многое из того, что прочитаете ниже, публикуется впервые. Интересно?! Тогда вперёд!

Дом купчихи Матрёны Семёновны Беловой — первое светское каменное здание Минусинска. Оно и сегодня одно из главных украшений Соборной площади.

Матрёна Семёновна приехала в далёком 1830 году в Минусинск с мужем, который занимался золотыми приисками. Они купили небольшой участок, построили деревянный дом и жили в нём на площади. Спустя время муж умер, и осталась Матрёна с тремя детьми одна. Нужно было как-то жить. Она, разумеется, продолжила его дело, помогали приказчики.

Как выяснили научные сотрудники музея, Матрёна Семёновна была абсолютно безграмотна, она ставила крестики в документах, но, тем не менее, она умела вести дела и весьма агрессивно. Она могла купить участок и когда столбила его, смещала границы, тем самым увеличивая. Народ пытался что-то изменить, но, здесь, возможно, играли роль её золотые прииски.

Горькая судьба: как купчиха Белова умерла в одиночестве и в нищете
Минусинская купчиха М. С. Белова за чаем. Фото: Иллюстрированная история Красноярья (XVI — начало XX в.).

1854 год. Происходит трагическое событие — пожар.

«… Я всё ещё горюю о случившемся несчастье… Я думаю, это случилось от злых людей, в печах я нисколько не сомневаюсь, они устроены были прочно, огонь был усмотрен внутри, и вслед за тем вспыхнула стена с улицы к отцу Алексею…», — пишет она в письме своим родным.

Письма за неё писали помощники, есть свидетельства, что она буквально выражалась так: «Собаки! Злодеи! Подожгли мой дом!». В общем, Матрёна потеряла своё имущество на 25 тысяч серебром. В этом же году она строит удивительное каменное здание. Сейчас мы можем только догадываться, возможно до поджога уже шло строительство. Для современного жителя двухэтажное строение кажется весьма простым, в стиле классики, в общем-то не особо привлекательное, но для минусинцев того времени — это был дворец и зеваки ходили смотреть на здание.

Первый этаж отдавался под лавки, магазины, на втором этаже часть комнат сдавалась, а в остальных проживала Матрёна со своей семьёй.

Говорят, не в деньгах счастье, да, действительно, капиталы не дали ей большого счастья, все её дети умерли. Любимый сын Александр, на которого она так рассчитывала, ведь он с юных лет вращался в кругу купцов и золотопромышленников, будучи главным отцовским наследником, вёл торговые и промышленные дела с матерью. Матрёна готовила его в свои преемники, но Александр оказался заядлым картёжником, проиграл её состояние. Самый любимый сын ушёл из жизни раньше матери, непонятно, как она это пережила.

После смерти Беловой здание приобрело городское собрание, потому что нужно было расплатиться с долгами. Вот так, имея золотые прииски можно было умереть в нищете.

Тайны купеческих домов

Рядом с домом Беловой, сейчас это здание военкомата, располагается дом самого богатого купца, церковного старосты, потомственного почётного гражданина в истории Минусинска — Никона Смирнова. У него было несколько домов. Самое необычное, дом купца выглядит, как кирпичный, но кирпичный в нём только первый этаж, второй — деревянный. Заштукатурив всё, в итоге, здание смотрится так, как будто выполнено из одного материала. На первом этаже у него были торговые лавки: продавались ткани, галантерейные изделия, свечи, табак. На втором этаже жила семья. Во дворе располагались корпуса складов.

Горькая судьба: как купчиха Белова умерла в одиночестве и в нищете
Дом Никона Смирнова.

После Октябрьской революции всё было национализировано, кто-то из купцов добровольно передавал здания, в надежде, наверное, что какое-то производство, имущество останется за ними, но этого не произошло…

На перекрёстке улиц Ленина и Комсомольской стоит ещё одно здание, которое принадлежало купеческой семье Фёдоровых. Василий Васильевич занимался золотопромышленностью. Он же открыл первую печатную газету в городе, и он же увлекался фотографией. Ещё он был заядлым театралом, входил в первую театральную труппу.

Здание начали строить в начале 20 века. В 1907 году был построен первый этаж, появилась вывеска «Электро-театръ «Метеор». Так в Минусинске появилось кино. Немые картинки на экране собирали массу желающих. Сеанс длился 15–20 минут. И вот пока на первом этаже электро-театр собирал деньги, строился второй этаж.

Горькая судьба: как купчиха Белова умерла в одиночестве и в нищете
Доходный дом купца Фёдорова.

Сын его, Николай Васильевич, прослыл, как фотолетописец города, но при этом служил он агентом в Северном страховом обществе, играл в драматическом театре. Путешествовал по роду деятельности по всему региону, поэтому имел возможность фотографировать.

Перед Революцией умирает его отец, сын становится приемником дел. Продаёт здание, покупает его крестьянин, а сам Николай Васильевич открывает электро-театр «Арс» в доме Вильнера. Возможно, кто-то слышал об особняке Вильнера, его называли сибирским малым Зимним дворцом. Люди до сих пор гадают, существуют ли подземные ходы купца Герша Вильнера. Говорят, их сеть проходит через всю «старую» часть Минусинска. По подвальным проходам могли проехать, не соприкоснувшись, две повозки, каждая запряжённая тройкой лошадей. Считается, что Герш перевозил свои товары и драгоценности под землёй, это делалось для того, чтобы никто не узнал, насколько он богат. Когда в Минусинском уезде установилась советская власть, в этих подвалах Вильнер спрятал свои богатства. Шли годы, проходы обвалились и погребли богатства купца. Некоторые же считают, что «тайные ходы» это всего лишь на всего — погреб-ледник. В нём хранились овощи, бочки с солониной, туши мяса, ведь холодильников в те годы не было.

Горькая судьба: как купчиха Белова умерла в одиночестве и в нищете
Дом Вильнера.

Вернёмся к семье Фёдоровых. Так вот, когда началась Гражданская война, Николай Васильевич вступил в ряды дружинников, защищавших город от крестьянского восстания. Николай оказался в минусинском уезде дер. Худоногово, где во время битвы его иссекли мечами. До сих пор никто не знает, где находится его могила и есть ли она вообще.

Фото: минусинский краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова

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