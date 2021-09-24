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Глава Следкома России сообщил о предотвращении нападения на техникум в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
14:15 24 Сентября 2021
красноярск, скр, глава
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в Красноярском крае предотвращено нападение на учебное заведение, сообщает ТАСС.

Напомним, что недавно правоохранители предотвратили массовый расстрел в Южном аграрном техникуме: 18-летний учащийся хотел отомстить однокурсникам за унижения. Для этих целей он купил патроны и сделал самодельное оружие. При себе у него был и нож. Датой мести он выбрал 1 сентября. 

"В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное", - сказал он. Других подробностей глава СК не привел.

Также он сообщил, что за последние годы совершено около десятка нападений на учебные заведения в различных регионах. Полный текст интервью ТАСС опубликует сегодня.

Фото: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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