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Реализация ветеринарного препарата «Зинаприм» приостановлена

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Красноярск
10:40 24 Сентября 2021
общество, препарат, исследования
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При проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору выявила несоответствие установленным требованиям препарата «Зинаприм» (серия N002, срок годности 11.2025) производства Industrial Veterinaria,S.A.INVESA (Испания) по показателям «количественное содержание бензилового спирта», «подлинность бензилового спирта», «количественное содержание сульфадимидина натрия», «подлинность триметоприма», «количественное содержание триметоприма», «плотность», «рН».

По сообщению Россельхознадзора, реализация указанной серии ветеринарного лекарственного препарата приостановлена.

Фото: bionit.ru

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