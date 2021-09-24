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Красноярск ежемесячно отправляет на переработку 120 тонн стекла

Главная Общество
Красноярск
10:21 24 Сентября 2021
красноярск, мусор, уборка
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Красноярск ежемесячно отправляет на переработку 120 тонн стекла. Сырье собирает компания «КрасВтор» и отправляет в Новосибирск.

«Сейчас в Октябрьском и Железнодорожном районах установлено 65 сеток. Из них мы вывозим 67 тонн тарного стекла и собираем еще около 50 тонн листового. В последнее время наблюдаем, как растет сознательность у людей. «Красноярская рециклинговая компания» постоянно передает нам новые заявки на установку контейнеров под стекло. Объем стекла, собираемого за год, у нас увеличился в три раза. Сейчас планируем поставить еще 185 сеток и увеличить сбор в четыре раза», – рассказал один из основателей компании «КрасВтор» Дурсун Курбанов.

Поддерживает предпринимателей «Красноярская рециклинговая компания» – левобережный региональный оператор по обращению с ТКО. Компания курирует двух подрядчиков, занимающихся сбором стекла. Следит за порядком вокруг контейнеров, уведомляет о переполнении и принимает заявки на установку сеток от УК и ТСЖ. В «КРК» поясняют: просто так контейнер под вторичные отходы поставить около дома нельзя.

«Жители должны подать заявку в свою управляющую компанию, а оттуда она поступает к нам. Совместно определяется место под установку сетки, передается заявка подрядчику, а затем в порядке очередности идет расстановка контейнеров. Посмотреть, где находится ближайший к дому контейнер под тот или иной вид вторсырья, в мобильном приложении Cleanpath», - заявил регоператор.

В компании также отметили, что сейчас на левобережье уже установлено около 230 контейнеров под стекло.

Поддерживают такие проекты и в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края, где в целом взят курс на переход к системе раздельного сбора мусора.

«Красноярский край вошел в число регионов, которые получат из федерального бюджета субсидию на приобретение контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Между 46 регионами распределят миллиард рублей. В крае на эти средства планируют приобрести контейнеры для Красноярска, Сосновоборска, Дивногорска, Назарова, Енисейска, Лесосибирска и Зеленогорска», – рассказал Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования. 

Мероприятия в сфере обращения с отходами реализуются в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология».

Общество / НОВОСТИ
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