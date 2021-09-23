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В Красноярском крае заработали группы дневного пребывания для пенсионеров

Главная Общество
Красноярск
14:45 23 Сентября 2021
общество, пенсионеры, группа
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Бесплатные группы дневного пребывания для пенсионеров с лёгкими и умеренными расстройствами памяти и внимания заработали в 16 территориях Красноярского края в центрах социального обслуживания населения.

— Полгода назад в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Красноярске в комплексном центре «Ленинский» открыла свои двери первая пилотная площадка дневного пребывания. Этот опыт переняли пять учреждений в Красноярске и одиннадцать в территориях края: в Зеленогорске, Лесосибирске, Новосёловском, Шарыповском, Краснотуранском, Берёзовском, Кежемском, Енисейском, Богучанском, Шушенском и Тасеевском районах. Перед нами поставлена задача, чтобы как можно скорее группы дневного пребывания начали работать в большинстве городов и районов края, — рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Группы формируются по результатам диагностических тестов, которые проводят психологи-реабилитологи центров, либо по рекомендации участковых терапевтов.

Ежедневно по четыре часа в течение двух месяцев специалисты проводят для пожилых людей всевозможные тренинги по укреплению внимания, памяти, развитию двигательной активности, восстановлению познавательных функций, организованы просмотры кинофильмов, различные мастер-классы, отдых в удобных креслах-реклайнерах и многое другое.

— Здесь мы делаем различные поделки, проходим реабилитацию, занимаемся с психологом, общаемся, и я не чувствую себя одинокой. А транспорт, имеющийся в центре позволяет устраивать экскурсии, — поделилась Зоя Николаевна, участница группы дневного пребывания в Красноярске.

— После инсульта у меня были проблемы с памятью и речью. Я с трудом передвигался. Через неделю посещений занятий моё самочувствие улучшилось, стало легче ходить, работать руками, —рассказал мужчина группы дневного пребывания в Богучанах.

Фото: пресс-служба министерства социальной политики Красноярского края 

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