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Ограничения на Матросова продлятся до 4 октября

Главная Общество
Красноярск
13:15 23 Сентября 2021
красноярск, дороги, ремонт
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске продлили ограничения на улице Матросова. Напомним, что на этом участке идёт реконструкция участка тепловой сети.

На промежутке улицы от здания колледжа по ул. Матросова, 15 до пересечения с ул. Семафорная будет перекрыто или сужена крайняя правая полоса в сторону Предмостной площади. Ночью полосу перекроют с 21:00 до 5:00 часов.

В выходные, 25 и 26 сентября, для транспорта закроют правоповоротный шлюз на съезде с ул. Матросова на ул. Семафорная.

Снять ограничения планируют 4 октября.

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