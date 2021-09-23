Ограничения на Матросова продлятся до 4 октября

В Красноярске продлили ограничения на улице Матросова. Напомним, что на этом участке идёт реконструкция участка тепловой сети.

На промежутке улицы от здания колледжа по ул. Матросова, 15 до пересечения с ул. Семафорная будет перекрыто или сужена крайняя правая полоса в сторону Предмостной площади. Ночью полосу перекроют с 21:00 до 5:00 часов.

В выходные, 25 и 26 сентября, для транспорта закроют правоповоротный шлюз на съезде с ул. Матросова на ул. Семафорная.

Снять ограничения планируют 4 октября.