En+ Group направит на повышение зарплаты в регионах 19,1 млрд рублей

Уже второе повышение зарплаты сотрудникам на предприятиях металлургического и энергетического бизнесов планирует компания En+ Group в этом году.

Для роста заработных плат фонд оплаты труда увеличили на 10,6 млрд рублей, часть из которых составили отчисления в государственный фонд социального страхования. Сотрудники стали получать этой весной на 10-25 % больше в зависимости от региона и должности. В сентябре зарплата в среднем вырастет ещё на 10-12 %. На эти цели направят 8,5 млрд рублей. Последние несколько лет по программе, которая инициирована основателем En+ Group Олегом Дерипаской, компания повышает качество жизни сотрудников.

— Наша цель — обеспечить уровень заработной платы как минимум на 15 % выше среднего уровня оплаты труда по региону. Ранее действующие принципы индексации остаются в силе. Благополучие наших работников во многом определяет уровень жизни наших городов. Поэтому повышение зарплат на предприятиях означает, что экономика каждого региона получит дополнительный стимул для роста, — отметил Сергей Филиппов, председатель рабочих советов компании.

Ранее En+ Group объявляла о запуске целого ряда социальных программ в регионах, к примеру, жилищная программа, благодаря которой сотрудники компании могут получить ипотеку на покупку жилья по низкой ставке на 10 лет без первого взноса у банка-партнёра. Стоит отметить, что компания при этом будет оплачивать за сотрудника 50 % от суммы ежемесячного платежа. На этих же условиях можно рефинансировать ранее взятые ипотечные кредиты. К мерам социальной поддержки работников En+ Group и РУСАЛа и их семей относятся строительство госпиталей, миниполисов – современных жилищных комплексов с развитой инфраструктурой, школами, детскими садами, игровыми площадками, молодёжными и спортивными центрами.

Фото: Пресс-служба EN+ Group