27 сентября начнётся продажа безлимитных проездных

Специалистами АО «Красинформ» завершено тестирование программного обеспечения для безлимитных проездных. Действовать они начнут с 1 октября. Купить проездной можно будет с 27 сентября в офисах «Телекомсервиса».

Оплачивать абонементы можно будет и в почтовых отделениях.

Стоимость ежемесячного абонемента — 2 100 рублей в месяц. Проездной будет работать на базе транспортной карты. Владельцам достаточно будет просто пополнить счёт на необходимую сумму. Использовать карту можно будет на всех видах общественного транспорта. Тарифный план будет действовать с 1 и по 30 (31) число.

— Благодаря безлимитному проездному можно совершать неограниченное количество поездок за месяц. Лучше всего вносить денежные средства заранее, то есть пока месяц ещё не начался. Если оплатить проездной до 10 числа включительно, то срок его действия закончится вместе с календарным месяцем. Абонементы, купленные после 10 числа, начнут действовать только с наступлением нового месяца. К примеру, если внести оплату 11 октября, то воспользоваться проездным можно будет только 1 ноября», — объяснил Игорь Манченко, заместитель руководителя департамента транспорта.

Информацию по безлимитным проездным можно получить, позвонив по тел. 8-800-333-05-50.

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