Сегодня, 18 сентября, на УИК №241 в Ленинском районе города Красноярска произошел инцидент. Один из избирателей якобы обнаружил в выданном ему бюллетене галочку за кандидата от одной из партий.

По словам мужчины, он получил бюллетени и прошел с ними в кабинку для голосования. Однако уже в кабинке он якобы обнаружил проставленную за кандидата от «Единой России» галочку. После этого красноярец вышел из кабинки и показал бюллетень членам избирательной комиссии. В соответствии с протоколом ему заменили бюллетень, ликвидировав испорченный. Однако красноярец немедленно прокомментировал ситуацию на камеру наблюдателям от партии ЛДПР, после чего видео было размещено в социальных сетях.

Председатель избирательного участка №241 Надежда Старовойтова прокомментировала представителям СМИ произошедшее. Она считает, что ситуация была спровоцирована.

«Моя версия, что это была просто провокация. Потому что подошел молодой человек, который учился у этого члена избирательной комиссии. Она подала ему чистые бюллетени, вот лежали четыре кучки, четыре бюллетеня. Она с каждой кучки взяла по бюллетеню и подала ему в руки. Мы всегда проверяем».

Версию председателя поддерживают и наблюдатели от разных политических партий, которые следят за легитимностью на участке.

Злобина Полина, наблюдатель от партии «Новые люди»: «Пришел молодой человек, предъявил паспортные данные, получил четыре бюллетеня и удалился в кабинку для голосования, через некоторое время вышел с претензиями, что, якобы там стоит галочка. Комиссия сразу заменила ему бюллетень. Я могу предположить, что это была провокация, так как со стороны выглядело все очень продуманно. Сразу же после того, как он вышел, его поджидали под дверьми, чтобы взять у него интервью. При разговоре на камеру он совсем не растерялся, очень спокойно и складно все рассказал, без запинок, довольно долго говорил на камеру. Наблюдатель от ЛДПР заранее сориентировался и понял, что надо снимать именно этого человека»

Описанную наблюдателями ситуацию подтверждают и камеры видеофиксации в Центре общественного наблюдения. На них видно, что молодой человек действительно провел в кабинке для голосования определенное время и только после этого возник вопрос о том, что в бюллетене уже стоит знак в пользу одного из кандидатов.

Наблюдатель от Общественной палаты Александр Пачковский уверен, что члены комиссии не могли допустить такую ошибку, так как бюллетени проверяет сразу несколько человек: «Он взял бюллетени, пошел в кабинку и закрылся и, наверное, секунд через 15 приблизительно он выходит и говорит, что там заполнено уже. Я считаю, что не имело места быть, это - провокация».

Член комиссии Анна Журавлева также придерживается мнения, что ситуация была заранее срежиссирована и считает, что комиссия отработала профессионально и спокойно:

«Пришел парень, взял бюллетени, и в момент получения у него никаких претензий не возникло. Наблюдатели от ЛДПР сразу же написали претензию. Я считаю, что это - провокация. Избирательная комиссия отработала в этой ситуации слаженно. Избирателю дали новый бюллетень, и он проголосовал».

Фото: "Единая Россия"

По материалам "Единой России"